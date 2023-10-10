Kadıköy'de Dron Destekli Denetimde Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Cezai İşlem
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Kadıköy'de yapılan dron destekli denetimde, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme'de yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu. Yapılan denetimde tespit edilen sürücülere 1979 TL para cezası uygulandı.
Kadıköy'de, dron destekli denetimde yayalara geçiş hakkı vermediği tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme'de yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu.
Dron destekli denetimde, yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen sürücüler belirlendi.
Tespit edilen sürücülere 1979'ar lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Güncel