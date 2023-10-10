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Kadıköy'de Dron Destekli Denetimde Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Cezai İşlem

Kadıköy'de yapılan dron destekli denetimde, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme'de yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu. Yapılan denetimde tespit edilen sürücülere 1979 TL para cezası uygulandı.