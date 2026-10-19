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Kadıköy'de 3 katlı ahşap köşk yangında çöktü, bina kullanılamaz hale geldi

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Kadıköy'de 3 katlı ahşap köşk yangında çöktü, bina kullanılamaz hale geldi
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Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'taki 3 katlı ahşap köşkte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sirayet etmeden söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen köşkte çökmeler meydana geldi ve bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de 3 katlı ahşap köşk yangında kullanılamaz hale geldi.

Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'taki 3 katlı ahşap köşkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boş olduğu öğrenilen köşk, kısa sürede alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın sırasında köşkte çökmeler meydana gelirken bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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