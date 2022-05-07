KAÇAK YAPILARINA YIKIM KARARI ÇIKINCA ELLERİNDE DÖVİZLERLE EYLEM YAPTILAR

ESKİŞEHİR'de 66 hissedar, 30 dönümlük tarım arazilerine 4 yıl önce kooperatif kurup, 'hobi bahçesi' haline getirerek 50'şer metrekarelik 60'a yakın ev yaptı. 2 yıl önce değişen kanunla evler 'kaçak' durumuna düşerken, belediye 9 Mayıs için yıkım kararı aldı. Kaçak yapılarının yıkılmasını istemeyenler, ellerinde dövizlerle eylem yapıp, kararı durdurmak için de Eskişehir İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde 66 hisseli olan 30 dönüm tarım arazilerinde 2018 yılında kooperatif kuran sahipleri, 50'şer metrekarelik 60 kadar prefabrik ev yaptı; kalan kısımları ise tarım alanı olarak hobi bahçesi haline getirdi. Evlerin arası çitlerle ayrılırken, suyla elektrik abonelikleri yapıldı. 'Botanik Kent' adını verdikleri hobi bahçesinin sahipleri, 4 yıldır aileleriyle boş vakitlerini bahçelerinde geçirdi, küçük tarla ve seralarında da ürün yetiştirmeye başladı.

YASA DEĞİŞTİ, KAÇAK DURUMUNA DÜŞTÜ

Kasım 2020'de 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 No'lu Kanun' yasalaştı. Yasayla tarım arazilerine ev yapılması yasaklanırken, yapılar kaçak durumuna düştü. Odunpazarı Belediyesi encümeninin yanı sıra mecliste gündeme gelen prefabrik evler için geçen ay yıkım kararı alındı. Karar, belediye görevlilerince yazılı olarak hobi bahçesi sakinlerine tebliğ edilerek evlerin yıkılması istendi. Ancak yasal sürede evlerin yıkılmadığı tespitini yapan belediye ekipleri, bu kez yıkımın 9 Mayıs'ta yapılacağına dair bilgilendirdi. Belediye uyarı yazısında, "Sarısungur Mahallesi'nde bulunan yapınıza ilişkin Odunpazarı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerde ve alınan encümen kararında belirtilen kaçak yapının yıkımı için tarafınıza tanınan yasal süre tamamlanmış olup yapılan incemeler neticesinde tarafınızca yıkımın yapıldığı görülmüştür. 3174 sayılı imar kanunu 32'nci maddesi gereğince yıkım işlemi 09.05.2022 tarihinde Pazartesi günü sabah 09.00'da Odunpazarı Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecektir" denildi.

AF TALEP ETTİLER

Hobi bahçelerindeki prefabrik evleri için yıkım kararı alınan ev sahibi yaklaşık 150 kişi, bir araya gelip eylem yaptı. 'Biz düşman değiliz, bayram hediyesi yıkım zulmü, barış istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan hobi bahçesi sahipleri, yasayla kendilerine af çıkarılmasını ve belediyenin yıkımdan vazgeçmesini talep etti. Topluluk adına konuşan Gökhan Gökçe, 2020'deki yasa değişikliğinden etkilendiklerini belirterek, "Bahçemizdeki zirai aletlerimizi, mahsullerimizi koymak, sığınmak ve dinlenmek için bu prefabrik yapıları yaptık. Keza belediyelerin, vatandaşlarımıza bu tür ihtiyaçlarını gidermek için şehir merkezlerine yakın yerlere hobi bahçeleri kurduğu herkesçe biliniyorken, bizlerin yapılarının yıkılmasının gayesi nedir? Bizler maddi durumu çok çok iyi olan kimseler değiliz. Kimimiz emekli ikramiyesiyle kimimiz kenarda köşede yaptığı birikimlerle buraları edindi. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına sayın Odunpazarı Belediyesi'nden yıkım kararının geri alınmasını, ilgili bakanlığımızdan ise bu konuyla alakalı kapsamlı bir çalışmayla, yapılacak kanuni bir düzenlemede hobi bahçelerimizin af kapsamına alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Ayrıca ev sahipleri, yıkım kararının durdurulması için avukatları aracılığıyla Eskişehir İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı hobi bahçesi sahiplerinden Sibel Küm, çocuklarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Benim 2 çocuğum var. Özellikle hafta sonları buraya gelip, organik tarım yapıyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz, şehir hayatından çok daha iyi durumda. Herkes birbiriyle yardımlaşıyor. Çocuklarımız oynuyor burada, toprakla uğraşıyoruz. Yıkılmasını da istemiyoruz. Burası bizim için tutunma sebebi. Pandemide çok güzel vakit geçirdik, herkes birbirinden uzak yaşadı burada. Hastalanan da olmadı. Kimseye zararımız olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise eylem boyunca güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa Odunpazarı Fen İşleri Müdürlüğü'nce pazartesi günü prefabrik evler yıkılacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel