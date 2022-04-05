Kocaeli'de kaçak avlanan 3 kişiye 21 bin 42 lira ceza kesildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 21 bin 42 lira ceza uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ile Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yapılan denetimde, bölgede yasa dışı avlanan 3 kişi tespit edildi.

Kaçak avlanan 3 kişiye, 21 bin 42 lira para cezası verildi.

Ekiplerce el konulan 4 keklik ise sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.