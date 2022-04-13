Kaba yem üretim kültürüne üniversite desteği

Kırşehir'de, yem bitkisi kültürünün yaygınlaştırılması ve besicilerin kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) başlatılan proje ile kıraç araziler Macar fiği ve tritikale ekilerek değerlendiriliyor.

YÖK'ün jeotermal ve tarım alanında pilot seçtiği KAEÜ öncülüğünde çiftçilerle iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen Kaba Yem Üretimi Projesi kapsamında 4 yıl önce 5 çiftçi ile yaklaşık 240 dekar alanda başlatılan Macar fiği ve tritikale karışımı kaba yem ekimi, bu yıl 30 çiftçi ile 2 bin 750 dekara ulaştı.

Merkez ve bazı ilçelerde 2021 sonbahar aylarında Macar fiği ve tritikale karışımı ekilen kıraç arazilerde gübre atımına başlandı.

Dekarda 300 ila 350 kilogram kaba yem elde edilmesi beklenen ekimle çiftçiler arasında bu kültürün yaygınlaştırılması, hayvancılık tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Yavuz, AA muhabirine, Kırşehir'in kırmızı et pazarında iyi bir ismi olduğunu söyledi.

Kırşehir'in yaklaşık 250 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvan potansiyeliyle önemli bir merkez olduğunu belirten Yavuz, kentte üretilen kaba yem ile ihtiyacın ancak yüzde 15-20'sinin karşılanabildiğini dile getirdi.

Bu durumdan yola çıkarak bölgede yem bitkilerine ağırlık verdiklerini vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Kıraç koşullarda Kırşehir ekolojisinde sulamadan yetiştirilebilecek ve verim alınabilecek, besicilerin kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılayabilecek Macar fiği ve tritikale karışımını ektirmeye başladık. 2018-2019 üretim sezonunda Kaba Yem Üretim Projesi'nde 5 çiftçi ile yaklaşık 240 dekar arazide başladık. 2021-2022 üretim sezonunda ise 30 çiftçi ile 2 bin 750 dekar alanda yüzde 70 Macar fiği ve yüzde 30 tritikale karışımı ektiriyoruz. Buralardan çok kaliteli kaba yem elde ediliyor."

Yem bitkileri tarımını ve kültürünü tanıtmayı, geliştirmeyi ve çiftçide alışkanlık oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Yavuz, "Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. Toprak hazırlığından ekime, gübrelemeye ve hasada kadar proje ekibimiz çiftçiyle bizzat ilgilenerek bu projeyi yürütüyoruz. Proje tamamlandıktan sonra çiftçilerimiz Macar fiği ve tritikale karışımını ekmeye devam edecek. Olumlu sonuçlar almaya başladığımızı söyleyebiliriz." dedi.

Daha önce Macar fiği ve tritikale ekiminin kentte hiç yapılmadığına işaret eden Yavuz, "Bugün TÜİK'in yayınladığı istatistiklere girecek kadar ekim söz konusu. Sadece bizim projeyle yaklaşık 2 bin 750 dekar ekim alanı var. Bizim dışımızda çiftçilerimiz tarafından Tarım Kredi Kooperatifinden bu sene 50 ton kadar tritikale tohumu talep edildiğini öğrendik." diye konuştu.

Kaman ilçesine bağlı Aydınlar köyünden Fatih Koçak da çiftçiliği hayvancılığa destek için yaptığını belirterek, üniversitenin kaba yemle ilgili projesinde çalışmaya başladığını söyledi.

Koçak, "Yem bitkisi olarak sulu tarım yapılan mısır ve yulaf ekiyorduk. Geçen sene yaşadığımız kuraklık bizi başka arayışlara itti. Hocamızın tavsiyesiyle Macar fiği ve tritikale karışımını kıraç arazilerimize ektik. Şu anda iyi gidiyor. Bizim bölgeye adapte olacağını ve çok ürün vereceğini düşünmüyorduk. Bu sene deniyoruz." ifadelerini kullandı.