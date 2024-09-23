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Jandarma'nın 'Narkoçelik-40' Operasyonunda 125 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Jandarma'nın 'Narkoçelik-40' Operasyonunda 125 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 63'ünün tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda toplam 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 63'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da jandarma tarafından 'Narkoçelik-40' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda toplam 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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