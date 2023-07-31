Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden Afyonkarahisar'a 3 asayiş atı göreve başladı

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan Afyonkarahisar'a gelen 3 asayiş atı binicileriyle göreve başladı. Atlı Jandarma Timi, turizmin yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyeti icra edecek ve Zafer Haftası etkinliklerinde görev alacak.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan Afyonkarahisar'a gelen 3 asayiş atı binicileriyle göreve başladı.

25 Temmuz ve 2 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da görev yapacak olan Atlı Jandarma Timi, 'Frig Vadisi, Ayazini Köyü, Döğer Beldesi, Bayramaliler Köyü, Kayıhan Beldesi, Üçlerkayası Köyü, Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı' başta olmak üzere ve yaz döneminde turizmin yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyeti icra edecek.

Öte yandan Atlı Jandarma Timi 25 Ağustos tarihi itibariyle kutlanan Zafer Haftası etkinliklerinde de görev alacak. - AFYONKARAHİSAR