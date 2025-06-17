Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Türk Bayrağı Açtı
Jandarma Arama Kurtarma timleri, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde Türk bayrağı ve özel pankart açtı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde Türk bayrağı ve pankart açtı.
Tabiat parkında bulunan göle giren ekipler, suyun üzerinde Türk bayrağı ve kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pankartı açtı.
Timler, daha sonra park içerisinde yer alan Konuk Evi'nin ön kısmındaki yeşil alana da Türk bayrağı yerleştirdi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel