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Jandarma, 19-26 Ekim'de 407 internet sitesine erişim engeli getirdi

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Jandarmanın 19-26 Ekim'deki siber devriyesinde suç unsuru tespit edilen 407 internet sitesine erişim engeli getirildi. İncelemede 344 sitede yasa dışı bahis, 6 sitede oltalama dolandırıcılığı ve 57 sitede müstehcen içerik tespit edildi.

Jandarmanın siber devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik gibi suç unsurlarını içerdiği tespit edilen 407 internet sitesine erişim engellendi.

Edinilen bilgiye göre, suçla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 19-26 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucu 771 sosyal medya ve URL adresi incelendi.

İncelemede, 344 internet sitesinde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 6 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ve 57 internet sitesinde müstehcen içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen 407 internet sitesine erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında, Sincan ve Nallıhan'da birer olmak üzere 2 nitelikli dolandırıcılık olayı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı.

Kaynak: AA
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