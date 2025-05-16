İznik'te Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan elektrikli bisikletin devrildiği kazada 2 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Alperen Aydın (15) hayatını

Kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hisardere yolunda meydana geldi. Yusuf Alperen Aydın, beraberinde bir arkadaşı ile birlikte elektrikli bisikletle yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet devrilirken, Aydın ve yanındaki arkadaşı metrelerce savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Alperen Aydın, hayatını kaybederken tedavisi süren diğer çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.