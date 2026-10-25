Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir ve Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheliden 7'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir ve Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheliden 7'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir ve Muğla'da 20 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda 63 kilo 25 gram skunk ile 100 kök kenevir ele geçirilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Ekim'de İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçeleri ile Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 63 kilo 25 gram skunk ile 100 kök kenevir ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca sera benzeri Hint keneviri üretim alanı ile uyuşturucu saklamak için araç içerisine kurulmuş özel düzenek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı

Türkiye Sigorta'da bir gözaltı daha! Önce Genel Müdür, şimdi yardımcısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir

Ücret pazarlığı deşifre oldu: Gürcistan, Amerika fazla verir
Tekne faciasında hayatını kaybeden doktorun son anları yürek burktu: Çocuklara can yeleği giydirmiş

Tekne faciasında can veren doktorun son hareketi yürek burktu
Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yeni Parti'nin kapatılmasını isteyen isimden, İmamoğlu'na ziyaret
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür

Muhalefet lideri hükümete açıkça teşekkür etti
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj

Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! İbrahim Kaboğlu'ndan ilk mesaj
Zelenskiy, toprak meselesini liderler düzeyinde görüşmeyi kırmızı çizgi saydı

Zelenski üçlü zirve öncesi kırmızı çizgisini çekti!