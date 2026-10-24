İzmir Torbalı'da gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Torbalı'da gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Torbalı'da yürütülen çalışmada toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler 2 şüpheliyi suçüstü yakalarken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince ilçede çalışma yürütüldü.
Ekipler, toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA