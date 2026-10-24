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İzmir Torbalı'da 16 suçtan cezalı firari hükümlü 9 yıl 8 ay 3 gün sonra yakalandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 16 farklı suçtan 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 9 yıl 8 ay 3 gündür aranıyordu. Demirci Mahallesi'nde saklandığı arazide dron destekli operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde hakkında 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" gibi 16 farklı suçtan toplam 30 yıl 5 ay 22 gün hapis ve 257 bin 820 lira idari para cezası bulunan G.Ö'nün Demirci Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Dronlarla çalışma yürüten ekipler, firari hükümlünün bulunduğu yere operasyon düzenledi.

Saklandığı arazide yakalanan ve 9 yıl 8 ay 3 gündür firari olan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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