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İzmir Tire'de arazide 54 kilo 800 gram kubar esrar bulundu, şüpheliler tutuklandı

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İzmir Tire'de arazide 54 kilo 800 gram kubar esrar bulundu, şüpheliler tutuklandı
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İzmir'in Tire ilçesinde bir arazide düzenlenen operasyonda 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y., R.Y. ve H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İZMİR'in Tire ilçesinde bir arazide, 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.Y, R.Y. ve H.Y. tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürütüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeğenli Mahallesinde bulunan bir arazide geçen salı günü operasyon yaptı. Yapılan kontrolde 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili A.Y, R.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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