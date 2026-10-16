İzmir merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda 14 şüpheliden 11'i tutuklandı

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İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin ardından firari zanlı da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Borç para ihtiyacı bulunanlara faiz karşılığında para vererek senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağladıkları, suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla farklı kişileri alacaklı olarak gösterdikleri iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir, Antalya ve Uşak'ta 13 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanmış, ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda 5 cep telefonu, 1 bilgisayar, 93 boş senet koçanı, 7 doldurulmuş senet ve 1 ajandaya el konulmuştu. Belirlenen adreste olmayan bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülmüştü.

Kaynak: AA