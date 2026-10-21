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İzmir Konak'ta Roma dönemi Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Konak'ta Roma dönemi Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Konak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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