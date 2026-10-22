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İzmir Konak'ta operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, Y.D. yakalandı

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İzmir Konak'ta operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, Y.D. yakalandı Haber Videosunu İzle
İzmir Konak'ta operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, Y.D. yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) operasyonda yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.

Aramalarda 59 bin 300 uyuşturucu hap, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.

Kaynak: AA
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