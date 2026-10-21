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İzmir Konak'ta iş yerine düzenlenen operasyonda 672 sikke ele geçirildi

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İzmir Konak'ta iş yerine düzenlenen operasyonda 672 sikke ele geçirildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki soruşturmada, Konak'taki bir iş yerinde çok sayıda sikke bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Emniyetin operasyonunda 672 sikke ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 672 sikke ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Konak ilçesindeki bir işyerinde çok sayıda sikke olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda 672 sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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