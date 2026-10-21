İzmir'de sahilde dehşet! Laf atma kavgasında kulağını ısırıp kaçtı, kopan parça bulunamadı

İzmir'de sahilde dehşet! Laf atma kavgasında kulağını ısırıp kaçtı, kopan parça bulunamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde sahilde ailesiyle oturan 44 yaşındaki Güney D., kendilerine laf atan bir şüpheliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D.'yi darbedip kulağını ısırdı ve kaçtı. Sol kulağının bir parçası kopan Güney D. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kopan parça aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- İzmir'in Konak ilçesinde Konak Sahili'nde ailesiyle oturan 44 yaşındaki Güney D., laf atma nedeniyle tartıştığı şüpheliyle kavga etti ve şüpheli tarafından kulağından ısırıldı.
- Olayda Güney D.'nin sol kulağının bir parçası koptu; kopan parça aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı.
- Şüpheli olay yerinden kaçtı; yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve polis şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
İZMİR'in Konak ilçesinde, sahilde ailesiyle oturan Güney D. (44), laf atma yüzünden kavga ettiği şüpheli tarafından kulağından ısırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Güney D.'nin kulağından kopan parça ise bulunamadı.
SAHİLDE LAF ATMA KAVGASI
Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde oturan Güney D., kendilerine laf atan şüpheliyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, darbettiği Güney D.'nin kulağını da ısırdı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken acı içerisinde inleyen Güney D.'nin sol kulağının bir parçasının koptuğu anlaşıldı.
KOPAN PARÇA BULUNAMADI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağı kopan Güney D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kopan kulak parçası, aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. Yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.