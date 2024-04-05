İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Dilek Gappi Yeniden Seçildi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ( İgc ) başkanlığına Dilek Gappi yeniden seçildi.

Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Gappi ile Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Suphandağlı yarıştı.

Genel kurulun ilk gününde İGC Başkanı Dilek Gappi 17. Dönem Faaliyet Raporu'nu sundu.

Ardından Gappi ve Suphandağlı 18. Dönemde ekipleriyle birlikte gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri İGC üyelerine anlattı.

İkinci günde ise İGC üyeleri, gelecek dönem başkanlarını seçmek için sandık başına gitti.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimde 580 geçerli oydan 374'ünü alan Dilek Gappi, yeniden seçildi, Aylin Suphandağlı ise 206 oyda kaldı.

Gappi, sonuçların belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada yeni döneme deneyimli, güçlü bir ekip ve iddialı projelerle başlayacaklarını söyledi.

Demokratik bir seçim olduğunu belirten Gappi, "Tam istediğimiz gibi barışçıl bir ortam, meslektaşlarımız ile bir aradaydık. Hatta bir ara bize seçim gibi değil de bir partiymiş gibi müthiş bir coşku oldu. Ben rakip olan Aylin Suphandağlı'ya da çok teşekkür ederim. Çünkü ekibiyle birlikte güzel, barış içerisinde, eşitlikçi bir yaklaşım sergilediler." ifadelerini kullandı.

Gappi'nin yönetim kurulunda Yılmaz Coşkun, Mehlika Gökmen, Mücahit Bektaş, Reşat Yörük, Turgay Pasinligil, Duygu Taylan, Esat Erçetingöz, Metin Aydın, Tolga Albay ve Yağız Barut yer aldı.