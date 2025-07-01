3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı

Son bir haftadır yurdun dört bir yanında patlak veren orman yangınları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurduğuna göre dün 11 yangının 5'i kontrol altına alındı. Kalan 6 yangın ise İzmir Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçeleri ile Hatay Antakya'da devam ediyor.

Ekiplerin alevlerle mücadele etmeyi sürdürdüğü yangınlardan etkilenenler olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 46 kişinin tedavi durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Memişoğlu, yangından etkilenen bir kişinin durumunun ağır olduğunu, diğer 45 kişinin ise hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

İZMİR

İzmir'de 3 gün önce Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, pazar günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar ulaştı. Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 3 gündür devam eden yangınlarda birçok ev kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin çatılarında hasar oluşurken, yangın sonrası bölge dron ile havadan görüntülendi.

5 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangını nedeniyle Seferihisar'daki 5 mahallenin tahliye edildiğini, kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının büyük kısmının çalışamamasının mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Elban, sahada 1113 kişilik kara ekibinin yanı sıra 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinasıyla müdahalenin sürdüğünü ifade etti. Elban, kent genelinde irili ufaklı birden fazla yangın olduğunu, Urla ve Çeşme'yi kontrol altına aldıklarını, Gaziemir'de yangının devam ettiğini kaydederek, yangınlar nedeniyle yaralı bulunmadığını, can kaybı yaşanmadığını, birkaç vatandaşın hayati tehlike olmayacak şekilde dumandan etkilendiğini bildirdi. Elban, yangının elektrik telinden kaynaklandığının değerlendirildiğini ancak bu konuyla ilgili bilgilerin henüz net olmadığını sözlerine ekledi.

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve aralarında arazözlerin de olduğu 414 araç yönlendirildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı. Ayrıca yangından etkilenen mahalle mezarlığında hasar oluştu. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GERİLİM HATTI BOMBA GİBİ PATLADI

Alahan Mahallesi'nde alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı. Vatandaşın cep telefonuyla kayıt aldığı esnada gerçekleşen patlamada trafodan bomba gibi ses çıktı.

VALİ MASATLI: 1800 CİVARI VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının Oğlakören ve Üçgedik mahallerini de etkilediğini söyledi. Yangının çıktığı ilk andan itibaren bütün ekiplerin sahada olduğunu belirten Masatlı şöyle konuştu: "En büyük dezavantajımız özellikle son 2 günde rüzgarın aşırı şiddetli ve kararsız hareketleriydi. Bugün de yangında aynısını gördük. Rüzgar kararsız ve şiddetli şekilde, yer yer anafor oluşturarak bölgemizde yangının yayılmasını tetikledi. Buna rağmen o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın süratle tahliyesini gerçekleştirdik. Şu ana kadar 3 mahallemizde 1800 civarında vatandaşımızı tahliye ettik, yaklaşık 160 hanemizi de bu manada boşaltmış olduk. Diğer taraftan da 60 civarı hanemiz de zarar gördü."

Masatlı, yangınla mücadelenin havadan 4 helikopter, karadan da 414 araçla sürdürüldüğünü, çalışmalarda yaklaşık 1000 personelin görev aldığını söyledi.

"200 HANE TAHLİYE EDİLDİ"

Daha sonra gece 3 sularında yeni bir bilgilendirme yapan Vali Masatlı, havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının operasyon dışına çıktığını, karadan müdahalenin ise aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Sahada 450'den fazla araç ve 1250'den fazla personelin görev yaptığını aktaran Masatlı, Karaali, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerinde tahliye edilen hane sayısının 200 olduğunu ifade etti. Tahliye edilen vatandaşların yurtlarda misafir edildiğini ve tüm ihtiyaçlarının da karşılandığını dile getiren Masatlı, "Rüzgar hızının yer yer 12–15 kilometreye düştüğü, zaman zaman ise 35–40 kilometre hıza çıktığı görülüyor. Bu da yangının seyrini etkiliyor. Şu anda Alahangöl mevkisindeyiz. Ekiplerimiz yangının önünü kesmek için karadan müdahaleye devam ediyor. Sabaha kadar çalışmalarımız sürecek ve rüzgarın azalmasını bekliyoruz" diye konuştu.

MANİSA

Manisa'nın Ahmetli ilçesine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kula ilçesi Encekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da çıkan yangın 3. gününde devam ediyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle etki alanı hızla yayılan yangın, Akhisar'a bağlı Şehitler Köyü'ne de sıçradı. Köyün çevresinde bulunan ormanlık alanda alevler etkisini gösterirken yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla müdahaleye başladı. Ekipler, yangına karadan müdahale ederken yangının köy bölgesine inmemesi için karşı ateş tekniğini kullanıyor, ormanın tepe bölgesinde etkili olan yangının alt kısımlara inmemesi için müdahalelerini sürdürüyor.