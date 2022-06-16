İzmir'de horoz dövüşü yaptıran 46 şüpheliye işlem İzmir'in Ödemiş ilçesinde boş arazide horoz dövüşü yapılarak kumar oynatıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, suçüstü yakalanan 46 kişi hakkında işlem başlattı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde boş arazide horoz dövüşü yapılarak kumar oynatıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, suçüstü yakalanan 46 kişi hakkında işlem başlattı. Dövüştürülen horozlar ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakçı Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide horoz dövüşü yapılarak kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, 11 Haziran tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 46 kişi horoz dövüşü yaptırdığı esnada suçüstü yakalandı. Horoz dövüşü yaptıran 46 kişiye "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten" toplam 60 bin 904 TL idari para cezası uygulanırken, M.D. adlı bir kişiye ise "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Horozlar koruma altına alındı Öte yandan operasyonda 46 kişinin dövüştürdüğü horozlar, jandarma ekipleri tarafından teslim edildiği İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı. M.D.'nin ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de horoz dövüşü yaptıran 46 şüpheliye işlem - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.