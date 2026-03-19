Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 13 aylık Alparslan A. temizlik yapan annesinin balkonda olduğu sırada şalgam suyu dolu bir kovaya düşerek boğuldu. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi temizlik yaparken balkona çıkan Alparslan A. iddiaya göre; şalgam suyu dolu kovaya düştü. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Alparslan A., kurtarılamadı. Polis Alparslan A.'nın annesinin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
