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İzmir'de Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü

İzmir'de Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü

Güncel Haberler

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tabancayla öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tabancayla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Mahallesi'nde R.K. (25), Aziz Çetindalan'ı (39) tabancayla öldürdü. Şüpheli R.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildiği öğrenilen R.K'nin, cinayeti borç meselesi nedeniyle işlediğini öne sürdüğü belirtildi.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel

Torbalı İzmir Güncel Haberler

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