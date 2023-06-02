İzmir'de Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tabancayla öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tabancayla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Mahallesi'nde R.K. (25), Aziz Çetindalan'ı (39) tabancayla öldürdü. Şüpheli R.K. gözaltına alındı.
Uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildiği öğrenilen R.K'nin, cinayeti borç meselesi nedeniyle işlediğini öne sürdüğü belirtildi.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel