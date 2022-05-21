İZMİR'DE 5 TON 860 KİLO TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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İZMİR'DE 5 TON 860 KİLO TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Bornova ilçesinde iki ayrı kamyonetin kasasında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde iki ayrı kamyonetin kasasında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamdibi'nde iki kamyonette at eti bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda kamyonetlerin kasalarında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca idari para cezası kesildi. Ele geçirilen etler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince imha edildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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