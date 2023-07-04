İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücüye tepki: Bir aileyi yok etti

İZMİR'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin yakınları sürücüye tepki gösterdi. Kazada kayınbiraderi Özcan Özer'in de aralarında bulunduğu 4 yakınını kaybeden İsmail Girgin (53), "Kazaya neden olan sürücü sağındaki araca makas atarken, toplayamayıp, hakimiyeti kaybetmiş. Kayınbiraderimin otomobiline çarpıp, adeta Azrail'in önüne atmış. Bir aileyi yok etti. Bir evden 4 cenaze çıktı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın (19) kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş'ın (64) yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Özcan Özer (57), oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste bulunan Mustafa Kemal Karaca da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaralının dışında, diğerleri ise tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.