İZMİR'DE KÜLTÜRPARK'TAKİ KURUYAN 72 PALMİYE AĞACI KESİLDİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültürpark'taki palmiye kırmızı böceği nedeniyle kuruyan 72 palmiye ağacını kesti. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zararlının diğer ağaçlara yayılmasını engellemek için ölen ağaçların imha edilmesini isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğine göre hareket edildiği belirtildi.

Kültürpark Dokuz Eylül kapısından girildiğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının önündeki yolda bulunan 72 palmiye ağacı kesildi. Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından kesilen ağaçlardan geriye kökleri kaldı. Ağaçların bir süre önce palmiye kırmızı böceklerinin istilasına uğradığı ve bu nedenle kesildiği belirtildi.

'PALMİYE KIRMIZI BÖCEĞİ YÖNETMELİĞİ ESAS ALINARAK KESİLDİ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kesilen ağaçlarla ilgili yapılan açıklamada, zararlının diğer ağaçlara yayılmasını engellemek için ölen ağaçların imha edilmesini isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğine göre hareket edildiği belirtildi. 14 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararlılıkla bu zararlıya karşı mücadele ettiğinin belirtildiği açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ilaçlama, tuzaklama, survey, bilgilendirme ve imha çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2012 yılında yayımladığı Palmiye Kırmızı Böceği Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir. Bu yönetmelik uyarınca 2008-2021 yılları arasında İzmir il sınırları içinde dişi popülasyonunu düşürerek üremeyi azaltmak için tuzaklama yapılmış ve 38 bin 150 dişi böcek yakalanmıştır. Yine 2008-2021 yılları arasında İzmir genelinde zararlının diğer ağaçlara yayılımını engellemek için ölen ağaçların imha edilmesini söyleyen yönetmelik uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi ölen 2 bin 117 ağacı imha etmiştir. Kültürpark'taki söz konusu ağaçlar da maalesef bu zararlı nedeniyle ölmüş ve Palmiye Kırmızı Böceği Yönetmeliği esas alınarak imha edilmiştir. Vurgulamakta yarar vardır ki; Kültürpark'ta ağaç kesmek izne tabi olduğundan ölmüş ağaçların imhası için dahi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'ndan izin alınmıştır. İşlem acil olduğundan öncelik ölen ağaçların kesilmesine verilmiştir. Ağaçların kökleri en kısa sürede çıkarılacaktır denildi.

Açıklamada, Palmiye Kırmızı Böceği Yönetmeliği'nin epidemiyi önlemek için epidemiye neden olan bu zararlının öldürdüğü ağaçların yerine yine aynı tür ağaçların dikilmemesi gerektiğini söylediğine dikkat çekilip, Kültürpark'ta ağaç dikmenin de izne tabi olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu zararlıyla kararlılıkla mücadele etmeye 14 yıldır yaptığı gibi devam edecektir. Ancak bu zararlıyla mücadelede paydaşları Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüğü, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve ilçe belediyeleri ile koordineli bir çalışmanın yürütülmesinin elzem olduğu da aşikardır ifadelerine yer verildi.