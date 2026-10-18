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İzmir Buca'da restoranda işletme sahibi bıçaklı kavgada öldü, 1 kişi yaralandı

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İzmir'in Buca ilçesinde 29 Ekim Mahallesi'ndeki restoranda işletme sahibi ile bir kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastaneye kaldırılan işletme sahibi kurtarılamadı, yaralanan 1 kişinin tedavisi sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde restoranda çıkan bıçaklı kavgada işletme sahibi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda iş yeri sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Pekşen ve T.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pekşen müdahaleye rağmen kurtarılamadı. T.T'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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