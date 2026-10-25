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İzmir Buca'da 7 suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Z.P. yakalandı

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İzmir Buca'da 7 suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Z.P. yakalandı
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İzmir'in Buca ilçesinde 7 ayrı suçtan toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.P., polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin evinde 1 ruhsatsız tabanca ve 50,61 gram metamfetamin ele geçirilirken, evde bulunan M.K. ve M.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR,'in Buca ilçesinde, 7 ayrı suçtan toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.P., polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin saklandığı evde tabanca ve metamfetamin ele geçirildi.

Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 7 ayrı suç dosyasından toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.P.'nin saklandığı adresi tespit etti. Söz konusu adrese dün operasyon düzenlendi. Şüpheli Z.P. yakalandı; evdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, 2 hassas terazi, 50,61 gram metamfetamin, 2 bin 310 adet sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 TL ele geçirildi. Ayrıca, evde bulunan M.K. ve M.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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