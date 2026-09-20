İzmir Bayraklı'da motosiklet bariyerlere çarptı, Mahsun Taş öldü, sürücü yaralandı

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Bülent Özer (23) yaralandı, arkasındaki Mahsun Taş (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bayraklı tünellerinde meydana geldi. Bülent Özer, kullandığı 35 BNU 075 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Motosikletin sürücü Özer ile arkasındaki Mahsun Taş, yola savruldu. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Taş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Bülent Özer ise ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı