İzmir Barosu başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Serhat Sökmen kazandı

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(İZMİR) - İzmir Barosu başkanlık seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Serhat Sökmen kazandı. Sökmen, 2 bin 624 oy alarak baronun yeni başkanı oldu.

İzmir Barosu Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde gerçekleştirilen seçimlerde avukatlar sandık başına gitti. Bayraklı'daki Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, baronun yeni başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri belirlendi.

DÖRT ADAY YARIŞTI

İki dönemdir İzmir Barosu Başkanlığı görevini yürüten Sefa Yılmaz'ın yeniden aday olmadığı seçimde, dört aday yarıştı. Çağdaş Avukatlar Grubu adayı ve İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Emre Öktem, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Serhat Sökmen, İzmir Avukat Hareketi adayı Volkan Gültekin ve bağımsız aday Tacettin Çolak başkanlık için yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 36 sandıktan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Serhat Sökmen, 2 bin 624 oy alarak İzmir Barosu Başkanlığına seçildi. Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Emre Öktem 2 bin 523, İzmir Avukat Hareketi adayı Volkan Gültekin bin 453, bağımsız aday Tacettin Çolak ise 297 oy aldı.

YENİ BARO YÖNETİMİ

Seçimlerde toplam 14 bin 670 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, genel kurul kapsamında baronun yeni dönem kurulları ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda İzmir Barosu'nu temsil edecek delegeler için de seçim yapıldı.

Serhat Sökmen başkanlığında seçimi kazanan yeni baro yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Av. Serhat Sökmen

Yönetim Kurulu: Av. Esra Doruk, Av. Saim Akkurt, Av. İzel Zenginobuz, Av. Metin Atmışkara, Av. Güldane Dörtdubak Akbay, Av. Dr. Göktuğ Burucuoğlu, Av. Deniz Piril Akcan, Av. Arda Kurhan, Av. Bahar Atasoy, Av. Demet Cengiz Uslu

Disiplin Kurulu: Av. Seda Gültekin, Av. Mehmet Sungu, Av. Derya Göksu, Av. Faruk Bulut, Av. Can Canbek

Denetleme Kurulu: Av. Burcu Özkan, Av. Gürhan Gülsevin, Av. Pelin Özkan

TBB Delege Adayları: Av. Ahmet Şakir Uzun, Av. Gülay Çöpten, Av. Emel Abalı, Av. Sinem Top Yağcı, Av. Ulvi Puğ

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Serhat Sökmen yaptığı teşekkür konuşmasında, şunları kaydetti:

"İzmir Barosu bir demokrasi şöleninden geçti. Meslektaşlarımız Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'na, yani grubumuza teveccüh gösterdi ve iki yıllık süreç boyunca İzmir Barosu'nun Cumhuriyetçi Avukatlar tarafından yönetilmesine karar verdi. Elbetteki bizler göreve geldiğimizde bütün meslektaşlarımızın barosuyuz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Yeniden Cumhuriyetçi bir baro, İzmir Barosu'nda artık. Bütün gücümüzle, bütün liyakatimizle, bütün vizyonumuzla İzmir Barosu'nu yeniden Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak üzere göreve geliyoruz. Bize oy veren bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılımcı, etkin ve Türkiye'de sözü dinlenen bir baro için bize görev veren tüm meslektaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA