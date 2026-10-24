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İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Arabacı'yı 15 yıl 6 ay hapse çarptırdı

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İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Ekim'deki karar duruşmasında organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'ya 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Arabacı, örgüt kurup yönetmek ve iki ayrı mağdura karşı kasten yaralama gibi suçlardan ceza alırken diğer suçlamalardan beraat etti.

İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim'de yapılan karar duruşmasında, Arabacı'ya "suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek" suçundan 6 yıl, 2 ayrı mağdura karşı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Arabacı'yı iki ayrı "kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Arabacı hakkındaki diğer suçlamalardan ise beraat etti.

Olayın geçmişi

Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesince hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilen Arabacı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arabacı hakkında "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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