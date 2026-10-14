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İYİ Partili Yılmaz, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'haber alma hakkına saldırı' dedi

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İYİ Partili Yılmaz, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'haber alma hakkına saldırı' dedi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Yılmaz, kayyım atanması ve ekranın karartılmasının haber alma hakkına saldırı olduğunu, iktidarın hırsızlık ve yolsuzluğun duyulmamasını temin etmeye çalıştığını belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Halk TV'ye kayyum atanması ve ekranının karartılması, milletimizin haber alma hakkına yapılan bir saldırıdır. Bu iktidar, hırsızlığın ve yolsuzluğun duyulmamasını temin etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halk TV'ye kayyum atanması ve ekranının karartılması, milletimizin haber alma hakkına yapılan bir saldırıdır. Olması gereken, iktidarın ülkede hırsızlık ve yolsuzluk olmamasını sağlamasıdır. Bu iktidar, hırsızlığın ve yolsuzluğun duyulmamasını temin etmeye çalışıyor."

Kaynak: ANKA
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