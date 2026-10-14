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İYİ Partili Dalgın, Halk TV'ye kayyum atanmasına haber alma hürriyetine vurgu yaptı

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İYİ Partili Dalgın, Halk TV'ye kayyum atanmasına haber alma hürriyetine vurgu yaptı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Dalgın, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' festivalinin kayyumla son hız sürdüğünü belirterek, sosyal medyadan televizyona haber alma hürriyetinin kısıtlandığını söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin, "'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' festivali Halk TV'ye kayyum ile son hız sürüyor. Yeni, sivil ve demokratik anayasa istediğini söyleyenler, sosyal medyadan televizyona, haber alma hürriyetini kısıtlıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' festivali Halk TV'ye kayyum ile son hız sürüyor Yeni, sivil ve demokratik anayasa istediğini söyleyenler, sosyal medyadan televizyona, haber alma hürriyetini kısıtlıyor. Basın emekçilerine geçmiş olsun. Hürriyet mücadelesini sürdüreceğiz"

Kaynak: ANKA
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