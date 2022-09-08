İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyaretleri yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyaretleri yaptı.

İlk ziyaretini Eyüpsultan'a yapan Akşener, burada partililer tarafından mehter takımı ile karşılandı.

Eyüp Sultan Camisi çevresindeki iş yerlerini gezen Akşener, esnafla sohbet etti.

Akşener, girdiği bir dondurmacıda esnafa vatandaşın alım gücünü ve işlerin durumunu sordu.

Dondurma satıcısı, Akşener'in sorusunu, "Çok şükür alım gücü pek değişmedi. İnsanlar yine istediğine harcıyor. Dondurmada pek bir fark yok." şeklinde cevapladı.

Esnafın, "Size çok yardımcı olamadım" demesi üzerine Akşener, "Düzeldiğini söylüyorsunuz, biz de kötü şey duymak istemiyoruz. Çok memnun oldum, hayırlı işler." dedi.

Bir fırıncıyı ziyareti sırasında, Yalova'dan geldiğini dile getiren bir kadın Akşener'den "Altılı masadan kazanacak cumhurbaşkanı adayını çıkarmalarını" istedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini talep eden başka bir kadın, "Umudumuz sizsiniz. Size yalvarıyorum. Sakın kazanmayacak insanı kabul etmeyin." diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener de kadına sarılarak "Tamam." dedi.

Akşener'i protesto eden 2 kadın alandan uzaklaştırıldı

Akşener, daha sonra otobüsle Bahçelievler Şirinevler Meydanı'na geldi.

Esnaf ziyareti sırasında iş yeri dışında bulunan biri engelli 2 kadın Rabia işareti yaparak, protestoda bulundu.

Partililerin tepki gösterdiği kadınlar, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Tekerlekli sandalyede bulunan kadın ise partililerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığını iddia etti.

Bakırköy'de bando ile karşılandı

Meral Akşener'in son durağı ise Bakırköy oldu. Burada bandonun çaldığı İzmir Marşı ile karşılanan Akşener, Fişekhane ve İstanbul caddelerinde iş yerlerini gezdi.

Bir kuyumcuya giren Akşener, ziyaretlerinde kendi partisini anlatmadığını, herhangi bir partiyle ilgili konuşmadığını dile getirerek, sadece esnafın sorunlarını dinlediğini kaydetti.

Ziyaretlerde, İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Bahadır Erdem ve Ümit Dikbayır ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da yer aldı.