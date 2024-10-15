İYİ Parti'den Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çağrısı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Şiddeti meşrulaştıran, normalleştiren ve caydırıcılığını kaybeden hukuk sistemimizin acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı köklü bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var" dedi.

İYİ Partili Ofluoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ofluoğlu, son 10 günde 15, 2024 yılında ise 311 kadının öldürüldüğünü belirterek, "Daha 2 gün önce Gaziantep'te bir baba, hamile eşini ve 4 çocuğunu katletti. Bu, kabul edilemez bir tablodur. Psikolojik sorunların, kadına yönelik şiddetin tek sorumlusu gibi gösterilerek, hükümetin etkin politikalar üretmemesini asla kabul etmiyoruz. Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri, cinayetleri adeta teşvik eden bir hal almıştır. Erkek katiller, mahkeme salonlarında kadınları bir kez daha öldürmektedir. Son dönemde alınan kararlar, bu yargı pratiğinin ülkemizdeki şiddet kültürünü beslediğini açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMUN SESİNİ YÜKSELTMESİ GEREK'

Haksız tahrik indirimi uygulanan dosyalardan örnekler veren Ofluoğlu, "Toplumun bu acı gerçeklere karşı sesini yükseltmesi gerekmektedir. Şiddeti meşrulaştıran, normalleştiren ve caydırıcılığını kaybeden hukuk sistemimizin acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı köklü bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var" dedi.

'ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK'

İYİ Parti olarak 16-17 Kasım'da şiddet alanında konusunun uzmanı akademisyenler, sivil toplum kuruluşları başkanları, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve barolar birliği temsilcisi avukatların katılımı ile 'Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı' düzenleyeceklerini belirten Ofluoğlu, "Bu çalıştayda; disiplinler arası bir yaklaşımla, şiddeti yaratan faktörleri belirleyerek, okul öncesi dönemden başlayarak toplumsal değişimi sağlamak ve bu sayede şiddete uzun vadede kalıcı çözüm üretmek, halen toplumda yaşanan şiddeti önlemeye yönelik ivedilikle alınabilecek caydırıcı, önleyici hukuksal tedbirleri ortaya koyarak, farkındalık yaratmak ve bilimsel veriler ışığında parti eylem planını oluşturmak hedeflenmiştir. Bir çalıştay bildirgesi ile de elde edilen sonuçlar ilgili kurum/kuruluş ve siyasi partilerle paylaşılacaktır" diye konuştu.