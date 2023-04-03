İYİ Parti binasının kurşunlanması olayında yeni gelişme! Balistik raporu ortaya çıktı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermilerle ilgili balistik inceleme sonuçlandı. Merminin, olayın faili inşaata bekçisi Melikşah E.'ye ait ruhsatlı silahtan çıktığı kesinleşti.

İyi Parti'nin Zeytinburnu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasına iki merminin isabet etmesi siyasetin gündemine oturdu. Tartışmalar devam ederken, olaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

BALİSTİK İNCELEMEDE KESİNLEŞTİ

Balistik inceleme sonucunda, İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın bekçisi Melikşah E.'ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinlik kazandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valilliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Mart 2023 Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal inceleme neticesinde; İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan (M.E)'ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Melikşah E.'nin ifadesi Örgütlü Suçlar ve Terör Soruşturma Bürosu savcısı tarafından alındı. Savcılık sorgusunun ardından Melikşah E. serbest bıraktı.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Üzerinden ruhsatlı silahı çıkan Melikşah E.'nin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste ifade veren Melikşah E.'nin olay saatinde inşaata hırsızlığa gelen sayılarını karanlık yüzünden tam göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

"ŞÜPHELİLERİN AŞAĞI DOĞRU KAÇTIĞINI GÖRDÜM"

Melikşah E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.