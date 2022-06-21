İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretecek Diyarbakırlı kadınlara sertifika

Diyarbakır'da manda sütünden İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretmek için eğitim alan kadınlara sertifikaları törenle verildi.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kırsalda Kadınlar Mozzarella Peyniri Üretiyor Projesi" için lansman ve sertifika töreni yapıldı.

GAP UTAEM'de düzenlenen törende konuşan Vali Ali İhsan Su, kentte önemli bir projenin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın her alanda ve her sektörde çok önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Su, "Bize düşen bu potansiyeli en hızlı şekilde harekete geçirmek." dedi.

Su, ilin tarihi ve turistik değerlerinin yanı sıra sanayi ve tarımda da önemli bir konumda olduğunu belirtti.

"İlimiz 17 bin 600 manda sayısıyla Türkiye'de ikinci büyük manda varlığına sahip il. Mandadan elde ettiğimiz sütle mutlaka ekonomik bir değer oluşturmamız, bir katma değer meydana getirmemiz lazım" diyen Su, bu sütün önemli ürünlere dönüştürülmesi halinde ilin tanıtımına katkı sunulacağını, üreticilerin daha fazla para kazanmasının sağlanacağını kaydetti.

Ürün markalaşacak, üretim kurulacak kooperatifle sürekli hale getirilecek

Vali Su, proje kapsamında 48 kadının mozzarella peynirinin yapımını öğrendiğini anlatarak, bundan sonra kadınların peynir üreteceğini ifade etti.

Bununla da kalmayıp üretilen ürünü markalaştırmak istediklerini aktaran Su, bunun bir Diyarbakır markası haline getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Su, bu üretimin sürekliliğinin sağlanmasının önemine işaret ederek, bu kapsamda bir kadın kooperatifi kurulması için çalışmaların başladığını aktardı.

Eğitim alan 48 kadından kurayla belirlenecek 22'sine peynir üretim seti verilmesinin planlandığını dile getiren Su, "Vali ve belediye başkan vekili olarak kura çekmeyelim derim. Geri kalan tüm kadın kardeşlerimiz için malzeme eksiğini biz tamamlıyoruz. 22 değil 48'inin tamamına bu malzemeden vermiş olalım." diye konuştu.

"Yurt dışında ürününüzün görülmesi bizi mutlu edecek"

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Nimet Kaleli de Bakanlık olarak uzun zamandan bu yana kırsaldaki kadınlar üzerine yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Kadınlara fırsat ve imkan verildiği zaman yapamayacakları şey yok" ifadesini kullanan Kaleli, kadınlar güçlendirildiğinde tarımın da kırsalın da güçleneceğini bildikleri için bu yönde ilerlediklerini vurguladı.

Kaleli, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 137 kadın kooperatifinin bulunduğunu belirterek, Bakanlığın kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığını ayrıca kooperatif kurduklarında da kadınlara ikinci bir ayrıcalık sağlandığını kaydetti.

Artık tedarik zincirlerinin bulunduğu yerlerde kadınların ürettiği ürünleri görmek istediklerini dile getiren Kaleli, "Yurt dışında sizin ürününüzün isminin görülmesi bizi mutlu edecektir. Sevgili kadınlar lütfen bu işe önem verin. Bakanlık olarak, iyi bir şekilde üretimi yaptığınız, markalaşıp standardınızı oluşturduğunuz zaman sizi tedarik zincirleriyle buluşturacağız. Böylelikle bu alanda varlığınızı göstereceksiniz. İnşallah artık marketlerde Diyarbakır'ın bu güzel peynirini de görme fırsatını buluruz." sözlerini sarf etti.

GAP UTAEM Müdürü Mehdi Sümerli ise kurum olarak bugüne kadar 357 proje hazırladıklarını, 302'sini de gerçekleştirdiklerini, kalan 55 projenin de sürdüğünü ifade ederek, temel amaçlarının kırsalda yaşayan insanların refah düzeyini yükseltecek çalışmalar yapmak olduğunu, bunlardan birinin de "Kırsalda Kadınlar Mozzarella Peyniri Üretiyor Projesi" olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Su, eğitimi tamamlayan 48 kadına sertifika verdi.

Törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Vural, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.