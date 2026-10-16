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İtalya, İspanya'dan gelenlere sınır kontrolünü 7 gün uzattı, kaldırma anlaşması var

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İtalya, İspanya'dan deniz ve hava yoluyla gelenlere uyguladığı sınır kontrollerini bu kez 7 günlüğüne uzattı. Meloni ve Sanchez'in kontrolleri kaldırma anlaşmasının ardından bakanların gelecek hafta çalışacağı bildirildi.

İtalya'nın, 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmesi nedeniyle bu ülkeye ağustos ayının başından beri uyguladığı sınır kontrollerini bu kez 7 günlüğüne uzattığı ve Roma ile Madrid'in karşılıklı bu kontrollerin kaldırılması konusunda çalışacağı bildirildi.

Roma ile Madrid arasında bir süredir diplomatik krize neden olan; İtalya'nın, Sebte'ye göçmen akını nedeniyle ağustos ayında başlattığı İspanya'dan deniz ve hava yoluyla seyahat edenlerin sınır kontrolüne tabi tutulması uygulaması, Roma tarafından önceki 15 günlük uzatmaların aksine bu kez 7 günlüğüne uzatıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Roma yönetimi, İspanya'dan gelenlere yönelik sınır kontrolünü, İspanya'nın İtalya'dan gelenlere uyguladığı sınır kontrollerinin biteceği tarih olan 22 Ekim'e kadar uzattı.

Bu karar, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'ndeki görüşmeleri sırasında sınır kontrollerini kaldırma konusunda anlaşmaya varmalarının ardından geldi.

İtalyan basınında ayrıca Madrid çıkışlı haberlerde de her iki ülkenin içişleri bakanlarının, gelecek hafta sınır kontrollerinin kaldırılması üzerine çalışacakları kaydedildi.

Sebte'deki kriz, İtalya ile İspanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle İtalya, 1 Ağustos itibarıyla kara sınırının olmadığı İspanya ile serbest dolaşımı askıya almış ve deniz ve hava yolu ile seyahat edenlere yönelik sınır kontrollerini başlatmıştı.

İtalya'nın bu kararı, İspanya'nın tepkisini çekmişti. Madrid yönetimi de benzer sürede misillemeye gideceğini ve İtalya'dan İspanya'ya deniz ve hava yoluyla gelecek yolcuların sınır kontrollerine tabi tutulacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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