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İtalya'da Yolculuk Fotoğraf Sergisi İstanbul'da Açılıyor

İtalya'da Yolculuk Fotoğraf Sergisi İstanbul'da Açılıyor
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25 Nisan'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılacak olan 'İtalya'da Yolculuk' sergisi, İtalyan fotoğrafçı Luigi Ghirri'ye saygı duruşu niteliğinde. Sergi, 1984'teki orijinal proje kapsamında 86 fotoğraf baskısını bir araya getiriyor ve İtalya'nın görsel kimliğini yeniden şekillendiriyor.

" İtalya'da Yolculuk" fotoğraf sergisi, 25 Nisan'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) ziyarete açılacak.

TİEM'den yapılan açıklamaya göre sergi, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin himayesinde, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İtalya Kültür Bakanlığı Yaratıcı Çağdaşlık Genel Müdürlüğü, Çağdaş Fotoğraf Müzesi (MUFOCO) ve Luigi Ghirri Mirası Vakfı iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Matteo Balduzzi küratörlüğünde hazırlanan, İtalyan fotoğrafçı Luigi Ghirri'ye saygı duruşu niteliğindeki sergi, 1984'te yapılan aynı adlı projenin 40. yıl dönümünü kutlamak amacıyla projeye ait 86 orijinal fotoğraf baskısını bir araya getiriyor.

Paris ve Londra'dan sonra Avrupa turunun üçüncü durağı olan İstanbul'da açılacak sergi, izleyicileri İtalya'nın görsel belleğinde şiirsel yolculuğa davet ediyor.

İtalyan manzaralarına yeni ve özgün bakış sunacak

Sergi, İtalyan manzaralarına yeni ve özgün bakış sunarken, Ghirri ve dönemin önde gelen fotoğrafçılarının İtalya'nın görsel kimliğini yeniden şekillendirmesini ortaya koyuyor.

Luigi Ghirri'nin yanı sıra Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Giovanni Chiaramonte, Mimmo Jodice ve Guido Guidi'nin arasında olduğu çağdaş İtalyan fotoğrafının tanınan isimlerinin eserlerinin de yer aldığı sergi vesilesiyle ayrıca, 1984'te yayımlanan orijinal "Viaggio in Italia" (Il Quadrante, Alessandria) kataloğu da yeniden basılacak.

Açılış töreni 24 Nisan'da gerçekleştirilecek sergi, 25 Nisan-28 Mayıs tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

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Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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