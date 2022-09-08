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İtalya'da dar gelirli ve yoksul insanlar, temel gıda için kuyruğa giriyor

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Kovid-19 pandemisinin körüklediği ekonomik kriz, göçmen trafiğinin Avrupa'daki ilk duraklarından İtalya'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Kovid-19 pandemisinin körüklediği ekonomik kriz, göçmen trafiğinin Avrupa'daki ilk duraklarından İtalya'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'da sayıları günden güne artan dar gelirli ve yoksul insanlar, hayır kurumları tarafından dağıtılan temel gıda maddelerinden oluşan torbaları almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Pane Quotidiano adlı yardım kuruluşunun dağıttığı gıda maddelerini almak için sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren ve çoğunluğunu yaşlı İtalyanlar ile göçmenlerin oluşturduğu insanlar, gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekleri yanlarında getirdikleri çanta ve el arabalarına koyarak evlerinin yolunu tutuyor.

Kaynak: AA / Michele Novaga - Güncel

Ukrayna İtalya Rusya Güncel Haberler

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