İtalya Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumdan Ukrayna için ateşkes çağrısı yapmasını istedi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, uluslararası toplumun, Ukrayna için ateşkes çağrısı yapması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin başkanlığını yürüten İtalya'nın Cumhurbaşkanı Mattarella, Fransa'nın Strazburg kentinde devam Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İlkbahar Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Avrupa Konseyi'nin önemini anlatan Mattarella, Rusya'nın Ukrayna'yı "iğrenç şekilde işgal ettiğini", Avrupa'da yeniden savaşın yaşandığını belirtti.

Emperyalizmin artık var olamayacağını ifade eden Mattarella, bir ülkenin bir başka ülke üzerinde hakimiyet kurmaması gerektiğini kaydetti.

Mattarella, Rusya'ya uygulanan yaptırımların sorumlusunun Moskova'nın olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'dan askerlerini geri çekmesi gerektiğini ifade eden Mattarella, uluslararası toplumun Ukrayna'da ateşkes çağrısı yapması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istemesi gerektiğini belirtti

Mattarella, Rusya'nın uluslararası anlaşmaların ihlalinden sorumlu olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımayan ülkelerin bugün Ukrayna'daki savaşın sorumlularının cezalandırılması için mahkemenin devreye girmesini istediğini aktaran Mattarella, Birleşmiş Milletler'in (BM) sahada etkili olmaması halinde bunun BM'nin güçlendirilmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Mattarella, "Soğuk Savaş'ın" kavramlarının yeniden kullanılmaması, bir başka ülke üzerinde hakimiyet kurmadan uluslararası politikanın yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Küçük ve büyük ülkeler arasında eşitlik ilkesinin uygulanması gerektiğini, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Mattarella, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa ülkeleri arasında dayanışmayı artırdığını ve Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri arasındaki iş birliğinin de önemli olduğunu kaydetti.