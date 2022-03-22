İşyeri tabelalarında "yabancı" alfabe kullanımına tepki
AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekillerinden Sultan Hamzaev, Rusya Antimonopol Federal Servisi Başkanı Maksim Shaskolsky'e gönderdiği mektupta, işyeri ve mağaza tabelalarında, Kiril alfabesinden başka alfabe kullanılmasının yasaklamasını önerdi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekillerinden Sultan Hamzaev, Rusya Antimonopol Federal Servisi Başkanı Maksim Shaskolsky'e gönderdiği mektupta, işyeri ve mağaza tabelalarında, Kiril alfabesinden başka alfabe kullanılmasının yasaklamasını önerdi.