İşyeri tabelalarında "yabancı" alfabe kullanımına tepki - Haberler

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İşyeri tabelalarında "yabancı" alfabe kullanımına tepki

AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekillerinden Sultan Hamzaev, Rusya Antimonopol Federal Servisi Başkanı Maksim Shaskolsky'e gönderdiği mektupta, işyeri ve mağaza tabelalarında, Kiril alfabesinden başka alfabe kullanılmasının yasaklamasını önerdi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekillerinden Sultan Hamzaev, Rusya Antimonopol Federal Servisi Başkanı Maksim Shaskolsky'e gönderdiği mektupta, işyeri ve mağaza tabelalarında, Kiril alfabesinden başka alfabe kullanılmasının yasaklamasını önerdi.

İşyeri tabelalarında yabancı alfabe kullanımına tepki

İşyeri tabelalarında yabancı alfabe kullanımına tepki

İşyeri tabelalarında yabancı alfabe kullanımına tepki

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

Rusya, Güncel, Haberler

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