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İstiklal Caddesi'nde Yangın Paniği

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İstiklal Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yoğun dumanlarla paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının nedeni ise baca temizliği sırasında çıktığı belirlendi.

İstiklal Caddesi'nde yangın paniği

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar, çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangının yabancı uyruklu bir kişinin sahip olduğu işletmede baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Ayaz - Güncel

İstiklal Caddesi İtfaiye Güncel Haberler

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