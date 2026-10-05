İstanbullular yeni tütün düzenlemesine destek verdi, tütünsüz nesil hedefini istedi

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına ve kullanımına yönelik yeni sınırlamalar içeren kanun teklifi hazırlığına ilişkin görüşlerini paylaşan İstanbullular, sigara satışının kısıtlanması, tütünsüz nesil hedefi ve kamusal alanlarda kullanımın sınırlandırılmasına yönelik adımlara destek verdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, tütünle mücadele kapsamındaki yeni düzenlemeler, "2040 tütünsüz nesil" hedefi, Türkiye'de sigara kullanımının mevcut durumu ve toplumun sigarayı bırakma eğilimi vatandaşlara soruldu.

Ahmet Köksal Tekçam, AA muhabirine, tütün ve tütün mamullerinin insan sağlığı üzerindeki zararlarının bilindiğini ifade ederek, TBMM'ye getirilmesi öngörülen yeni düzenlemenin olumlu bir çalışma olduğunu söyledi.

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanıcıya olduğu kadar topluma ve ülkeye de zarar verdiğini dile getiren Tekçam, "Sağlıklı bir toplum için bu kanun teklifini destekliyorum. Umarım ülkemiz için hayırlı olur." dedi.

Sergen Yalçın, Türkiye'de sigara kullanımının Avrupa ülkelerine kıyasla özellikle gençlerde yaygın olduğunu gördüğünü aktararak, "Yeni tütün düzenlemesini destekliyorum. Türkiye'de böyle yaptırımların uygulanmasına gidilmesi geleceğimiz açısından gayet mantıklı duruyor. Sigara kullanan bir vatandaş olarak belirtiyorum bunları. Özellikle gençleri özendirecek resimlerin kaldırılmasıyla başlayan ve tek standart paket uygulamasına geçmekle devam eden bu sürecin ileriki adımlarla da izlenmesini görmek hükümetimiz ve devletimiz açısından sevindirici." ifadesini kullandı.

Sigara kullanmaya çevresindekileri görerek başladığını aktaran Yalçın, "Bunların hepsi görerek başlayan süreçler. Görmeyi minimize ederek, bunu toplumda gerçekten ayıplanması gereken veya dışlanması gereken bir obje olarak lanse ettiğimiz takdirde kullanım yüzdeleri de azalacaktır." diye konuştu.

"Raflarda, arkadaşında görüyor, 'Bir defadan bir şey olmaz' diyor, devamı geliyor"

Sevda Güloğlu ise yeni tütün düzenlemesinin Meclisten geçerek mutlaka uygulamaya konulması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerin her şeye özenti olmaması gerekiyor. Raflarda, arkadaşında görüyor, 'Bir defadan bir şey olmaz' diyor, devamı geliyor. Devamı geldiği sürece de kesemiyor çocuk. Ne yapsın, bağımlı oluyor. Şu anki gençler için olması gereken bu. Yasa gelmesi gerekiyor. Güzel bir şey. Açık alanda içilmemesi gerekiyor ama içiliyor." sözlerini sarf etti.

Yeni düzenlemeyi mantıklı bulduğunu ve desteklediğini kaydeden Mehmet Salih Fırat, tütün kullanımının çevredekilere de rahatsızlık verdiğini aktardı.

Bazı ülkelerde tütün ürünlerinin açık alanlarda içilmesinin yasak olduğunu anlatan Fırat, "Gayet doğru buluyorum kendim de kullanmadığım için. Ama bazı insanlar tabii istemeyebilirler. Buna uygun bir çözüm bulunur, diye düşünüyorum. Bu kanun teklifini destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Elmacı, tütün ürünlerini kullandığını ve en kısa zamanda bırakmak istediğini belirterek, "Geç kalınmış bir karar bu. Gençler özellikle bakım evlerinde sigara içen hastalara bakacaklar ki ne çektiklerini görecekler, ondan sonra vazgeçecekler. İçme demek kolay bir şey. Destekliyorum kanunu." dedi.

İsmini açıklamak istemeyen bir kişi de kendi ailesinde sigara bağımlılarının olduğunu dile getirerek, "Sigara yok olsun, sadaka veririm. Benim kızlar çok içiyorlar. İçmesinler. 'Kendinizi zehirlemeyin' diyorum, 'Aman, boş ver' deyip gidiyor. Lütfen kanunu geçirsinler, hiç kimse sigara içmesin. Sigara içilmesine ve sigaraya çok karşıyım, destekliyorum. İnşallah çabucak geçer, sigarasız ve dumansız bir Türkiye olur." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA