İstanbul Valisi Gül, sel zararını Ayazağa ve Kemerburgaz'da inceledi

İstanbul Valisi Gül, sel zararını Ayazağa ve Kemerburgaz'da incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Davut Gül, selden zarar gören işletmelerde incelemelerde bulundu. Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'ndeki sel bölgesinden sonra Kemerburgaz'a geçen Gül, hasara ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve esnafla görüştü.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kemerburgaz'da selden zarar gören işletmelerde incelemelerde bulundu.
Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Gül, buradaki ziyaretinin ardından Kemerburgaz'a geçti.
Sel nedeniyle zarar gören işletmeleri ziyaret eden Gül, bölgede meydana gelen hasara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
İşletmelerdeki son durumu yerinde inceleyen Gül, selin yol açtığı olumsuzluklardan etkilenen esnafla da görüştü.
Kaynak: AA