Lerzan Mutlu, Seren Serengil'e hakaret davasında hakim karşısına çıktı - Haberler

SUNUCU Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan şarkıcı Lerzan Mutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Mutlu üzerine atılı suçlamayı kabul etmezken Serengil ve Teoman sanığın cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı ise Mutlu'nun beraat etmesini talep etti. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Lerzan Mutlu katıldı. Duruşmada şikayetçiler Seren Serengil ile Nevin Teoman de yer aldı.

"ÜZERİNE ALINMIŞLAR"

Sanık Lerzan Mutlu savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Ben sosyal medya hesabımdan iddianamede bahsi geçen paylaşımları yaptım. Ancak bu paylaşımları müştekileri kastederek yapmadım. Üzerlerine alınmışlar, suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

"ÖZÜR DİLESEYDİ ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇECEKTİM"

SAVCI BERAAT İSTEDİ

İDDİANAMEDEN

SERENGİL: BENİMLE GÜNDEME GELMEK İSTİYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel