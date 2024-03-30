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İZUMED, mazlum coğrafyalar için 'Farkındalık İftarı' düzenledi

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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (İZUMED) tarafından, İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin destekleriyle mazlum coğrafyalar için "Farkındalık İftarı" programı düzenlendi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'ndeki iftarda, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Suriye gibi mazlum coğrafyalarda yaşayanları hatırlamak ve onlara destek olmak amacıyla yer sofrasında oruç açıldı.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, burada yaptığı konuşmada, ramazanda İZUMED'in gerçekleştirdiği "Farkındalık İftarı"nın güzel bir düşünce olduğunu söyledi.

Ramazanın 20. iftarını yaptıklarını belirten Acar, "Farkındalık aslında güzel bir söz. İnsanoğlu gaflete yatkın bir yaratık. Rahata, lükse, servet içerisindeki yaşama kolayca adapte oluyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Acar, şöyle devam etti:

"Şu anda mükellef sofralarda bizler iftar yaparken Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da kardeşlerimiz başka şeylerin mücadelesini veriyor. Daha doğrusu onlar hayatta kalmanın derdi ile karşı karşıyalar. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Her yerde hak için mücadele eden tüm gazilerimizi, kahramanlarımızı Rabbim muvaffak eylesin. Bizlere de farkındalık şuuru nasip eylesin."

Türkiye'nin 2000 yılından sonraki süreçte maddi anlamda en müreffeh dönemini yaşadığını kaydeden Acar, "Şu anda özellikle genç neslin dert ettiği şeylere bakıldığı zaman, insanın ister istemez gülesi geliyor. Dolayısıyla bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Rahata, lükse, insanoğlu çabuk alışıyor. Bir de 'sonradan görmelik' dediğimiz sendroma karşı hepimizin duyarlı, farkındalıklı bir tutum içinde olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bayramın da tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Turan Kışlakçı da programda mazlum coğrafyalarda yaşayanların acılarını anlatan konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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