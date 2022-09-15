Falyalı suikastında da adı geçen Sedat Peker'in akrabası, silahlı saldırıya uğradı

Halil Falyalı suikastı sonrası adı gündeme gelen Metin Süs, Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken Süs'ün Sedat Peker'in akrabası olduğu öne sürüldü. Dün de Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş ve bir görevli yaralanmıştı.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Yeşilköy'de bulunan bir parkın önünde iddiaya göre kaldırımda yürüyen Metin Süs, silahlı saldırıya uğradı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metin Süs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

FALYALI'NIN FAİLLERİ İLE İLK GÖRÜŞEN KİŞİ OLMUŞTU

Metin Süs, Halil Falyalı cinayeti sonrasında 'Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez'in İstanbul'da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelmişti. Cinayet sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında Metin Süs gözaltına alındı. Süs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DÜN DE PEKER'İN EVİNE SALDIRILDI

Öte yandan Metin Süs'ün suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabası olduğu ileri sürüldü. Dün de Organize suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen ve kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evinin önünde silahlı saldırı olmuş ve Peker'in bir çalışanı yaralanmıştı. Yaşanan silahlı saldırının zanlısı Ömer Şengel ise Sancaktepe'de yakalanmıştı.