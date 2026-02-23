Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 41 şüpheli gözaltına alındı. 20 kişi tutuklanırken, 20 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

İSTANBUL merkezli 5 ilde suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 20 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 1 kişi ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul genelinde 55 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına ve suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 20 Şubat günü İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 20 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 kişi ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

